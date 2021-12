Bahia vai para quarto jogo com desfalques por cartões

A queda de rendimento do Esquadrão nos últimos três jogos pode ser explicada também pela rotina de suspensões em que o time entrou nessa mesma sequência. Contra o Ceará, no sábado, 13, às 16h30, na Fonte Nova, o Tricolor vai para a sua quarta partida seguida com algum desfalques por cartões.

A sequência começou justamente por Souza, o suspenso da vez frente ao Vozão. No triunfo por 3 a 0 sobre o CRB, pela 3ª rodada, ele foi expulso com dois cartões amarelos: o primeiro por segurar (já nos acréscimos do 1º tempo) e o outro por calçar o adversário. Em ambos, o Bahia já vencia por 2 a 0. Como resultado, foi desfalque contra o Paraná.

Contra o Bragantino, no último sábado, o volante voltou a receber o vermelho após ser duplamente advertido. O primeiro amarelo saiu por calçar o adversário e o segundo por simular um pênalti. Com um detalhe: os casos aconteceram num intervalo de apenas sete minutos. O primeiro cartão saiu aos 19 e o segundo aos 26 minutos do 2º tempo.

Após a partida, o técnico Sérgio Soares não escondeu o desapontamento com o jogador, mas não entrou em detalhes sobre a providência que tomará: "É o Souza quem tem que se explicar, né? Depois vou conversar com ele. Sempre falo que resolvo internamente, não vou ficar falando de atleta no microfone".

Mais suspensos



Se Souza foi desfalque contra o Paraná, pela 4ª rodada, foi a vez, nesse jogo, de Pittoni ser expulso com dois amarelos. No primeiro, segundo a súmula, por ter desviado a bola com a mão, e o segundo por calçar o adversário. O detalhe é que essa segunda advertência saiu aos 44 do 2º tempo, com o Bahia vencendo por 1 a 0.

Como resultado, Soares teve, contra o Macaé, na 5ª rodada, o retorno de Souza, mas a ausência do paraguaio. Nesse jogo, foi a vez de Tony receber o terceiro cartão amarelo em apenas cinco jogos na Série B - e assim desfalcar o time na última partida, contra o Bragantino.

O detalhe é que o lateral direito recebeu os três cartões em jogos consecutivos, e todos por razões evitáveis. Contra o CRB, por ter reclamado contra a arbitragem; contra o Paraná, por ter trocado empurrões com um adversário; e contra o Macaé, por ter cometido uma falta e evitado um contra-ataque.

Apesar do empate (em 0 a 0 com o Macaé) e da derrota (por 2 a 0 para o Bragantino), Soares não acredita em queda de produção. "Perdemos um jogo e o outro nós não vencemos. Tem coisas para melhorar sim, mas não pode pensar agora que está tudo ruim. Tem que ter é pés no chão e trabalhar para retomar o caminho das vitórias", disse.

Substituto



Para a vaga de Souza, Soares deve escolher Bruno Paulista. A lateral direita terá o retorno de Tony no lugar de Adriano Apodi. No ataque, o Bahia poderá ter o retorno de Kieza, que vem treinando em campo há mais de uma semana no Fazendão após se recuperar de um estiramento na coxa.

adblock ativo