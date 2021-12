Bahia vai mandar jogo contra o Flu na Arena Barueri

Por conta da realização da Copa do Mundo no Brasil, o Bahia terá uma nova casa na sétima rodada do Campeonato Brasileiro, quando enfrenta o Fluminense. O Tricolor confirmou nesta segunda-feira, 12, a utilização da Arena Barueri, para o duelo do próximo dia 24 (sábado), às 18h30.

O confronto com o Santos pela 8ª rodada, marcado para o dia 29 (quinta-feira), ainda não tem local definido, mas deve ocorrer no Joia da Princesa, em Feira de Santana, distante a 108 km de Salvador.

O Esquadrão não poderá mandar os dois jogos na capital baiana, já que a Arena Fonte Nova e Pituaçu estarão entregues à FIFA para o Mundial.

adblock ativo