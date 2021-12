Bahia vai jogar fora de Salvador no início da próxima temporada

O Bahia terá que procurar uma nova casa no início da próxima temporada. Isso porque a Arena Fonte Nova informou ao clube que, até o dia 25 de fevereiro, o gramado do estádio passará por reformas e não poderá receber jogos.

O substituto natural da Arena seria o estádio de Pituaçu, mas nos dias 29 de janeiro, 5 de fevereiro e 12 de fevereiro, ocorrerão eventos particulares no local.

Com isso, o Bahia está em busca de um estádio fora da capital baiana para atuar no dia 29 de janeiro, quando pega o Jacobina pela estreia do Baianão e também para o dia 5 de fevereiro, quando receberá o Moto Club, pela Copa do Nordeste.

Como de costume, o Tricolor pode optar pelo estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, que já recebeu o Esquadrão em outras oportunidades. O que fortalece a ideia de utilizar o estádio feirense é que, na primeira rodada, no dia 29, o Bahia de Feira vai encarar o Vitória da Conqusita, fora de casa, e o Fluminense vai folgar. Já no dia 5, não há jogos marcados no campo.

No entanto, a FBF, por meio de nota, disse estar em busca de um reordenamento das datas junto com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), para que o Tricolor não seja prejudicado, a federação estuda até uma alteração na tabela.

