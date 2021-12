Bahia vai ficar uma semana longe de Salvador

Após a folga deste domingo, 18, a trupe tricolor começa nesta segunda-feira, 19, uma miniturnê pela região Sudeste. Na quarta, enfrenta o Flamengo, em Macaé. E no próximo sábado, sem contar com a Fonte Nova e o Pituaçu, entregues à Fifa para a Copa do Mundo, o Esquadrão 'recebe' o Fluminense, na Arena Barueri.

Por logística, a direção preferiu não retornar para Salvador no intervalo entre os jogos. Resultado: o time ficará quase uma semana longe de casa. O roteiro da viagem, que ainda é extraoficial, começa amanhã - com o embarque à noite para o Rio de Janeiro - e só termina com o retorno no domingo que vem (confira os detalhes no quadro ao lado).

Os detalhes são curiosos. Serão três viagens de avião (de Salvador para o Rio, de lá para São Paulo e a volta para Salvador) e quatro de ônibus (idas e voltas do Rio para Macaé e de São Paulo para Barueri). O elenco também vai descansar em três hotéis diferentes e treinar em um só campo, que será na capital fluminense, mas ainda não divulgado pelo Tricolor.

Ao todo, serão aproximadamente 4.430 quilômetros percorridos pela equipe, 442 deles em estradas. Serão, no total, cerca de 13 horas e 20 minutos viajando, sendo 7h20 dentro de um ônibus.

Haja paciência

Escalado para a viagem, o meia Branquinho não gostou nada da 'turnê'. "O ponto bom disso eu não vou saber explicar não. Eu só vejo coisa ruim", critica. "Só vamos ter que viajar. Serão todos os jogos fora de casa, longe da nossa torcida, então a dificuldade vai ser imensa. Não vai ser fácil. São jogos contra grandes equipes e vai ser muito desgastante", explica.

Para ele, a única saída é descansar bem. "É a hora da gente jogar e descansar, porque, infelizmente, com Copa do Mundo, teve que apertar o calendário e quem sofre com isso são os atletas", lamenta. A lista final de escalados para a viagem deve ser divulgada pelo clube neste domingo.

adblock ativo