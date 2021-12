Bahia vai enfrentar Fluminense numa segunda-feira

A Diretoria de Competições da CBF publicou nesta sexta-feira, 12, a tabela detalhada com os jogos da 25ª a 28ª rodadas da Série A, de 27 setembro a 12 de outubro. Destaque para a definição de Bahia x Flamengo que ocorrerá no dia 28, um domingo, às 16h, na Fonte Nova.

Por outro lado, por conta das eleições no dia 5, o Tricolor baiano terá que encarar o Fluminense numa segunda-feira, dia 6, no Maracanã. O restante desta rodada (a 26ª) será disputado na quinta-feira, com duas partidas, e no sábado, com sete duelos. Bahia x Chapecoense, dia 12 (domingo), será também às 16h, na Fonte Nova.

