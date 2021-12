Bahia vai encarar time rebaixado e sem técnico no sábado

A maratona do Bahia até o local do jogo de sábado, 14, às 16h30 (da Bahia), pela antepenúltima rodada da Série B, foi extensa a ponto de o time nem ter conseguido treinar nesta quinta-feira, 12. Embarcou em Salvador às 8h30 com destino a São Paulo, onde almoçou no aeroporto. De lá, encarou quase 400 km de ônibus para Varginha. A chegada ocorreu às 18h30.

As 10 horas de viagem têm tudo para valer a pena. A partida, que o Tricolor precisa vencer para seguir com chance de acesso, terá clima tranquilo. A começar pelo público. O único jogo que o Boa conseguiu levar mais de mil torcedores como mandante foi contra o Botafogo, pela 27ª rodada. Isso graças aos visitantes, maioria entre os 3.026 pagantes. Varginha, a 210 km da divisa do Rio de Janeiro com o sul de Minas Gerais, é reduto de torcedores de clubes do eixo RJ-SP.

Com a média de 541 pagantes por partida, o Boa tem a 'pior' torcida da Série B. Em campo, é o vice-lanterna, com 24 pontos, e está matematicamente rebaixado. A campanha fica mais fraca à medida que a Série B avança. A equipe é a única que não venceu no returno. Empatou duas vezes e perdeu 14. Ao final da 19ª rodada, na virada de turno, sequer estava na zona da degola. Era a 16ª, com 22 pontos.

Para sábado, está sem treinador. Nedo Xavier, que comandava o time desde a 15ª rodada, acertou sua saída nesta quinta. "Alguns atletas não tinham comprometimento. O Boa saiu do trilho, da forma como sempre trabalhou, com jogadores desconhecidos que vinham em busca de alguma coisa. A diretoria veio para acertarmos a renovação, mas eu pedi um tempo para descansar", desabafou o técnico.

O elenco não possui destaques. Felipe Alves, artilheiro com quatro gols, rescindiu o contrato há 10 dias. Nos últimos quatro jogos - quatro derrotas - só três jogadores se mantiveram como titulares: os meias Thaciano e Clebson, além do goleiro Douglas. Este último, quando defendeu o Vitória, ficou marcado por ter falhado nos três gols que deram o título baiano de 2012 ao Bahia, no empate por 3 a 3.

adblock ativo