Bahia vai em busca de ‘extremos’

Mais uma vez, o Bahia se vê diante de um dilema: terá que contratar uma série de reforços para o ataque. Mais especificamente, para jogar pelas pontas do setor ofensivo, os chamados ‘extremos’ no verbete do futebol moderno.

E é justamente essa função que mais preocupa a diretoria tricolor. Em entrevista para o programa Os Donos da Bola da TV Band Bahia, anteontem, o presidente Marcelo Sant’Ana admitiu o problema.

“São atletas que atacam e voltam para marcar, muito importantes para o esquema de 4-2-3-1, que é o mais utilizado hoje. Há uma escassez desses jogadores no mercado, os extremos, o que torna mais difícil a disputa por eles”, disse.

Mário, de 21 anos, é o único ponta do elenco atual com contrato para a próxima temporada. Revelado na base, o atacante não é garantia de nada: em 2016, atuou em apenas seis jogos, um como titular.

Nada menos que 14 atletas passaram pela função neste ano, sendo 13 de origem e um, Danilo Pires, que chegou para ser volante, mas acabou improvisado. Edigar Junio foi o único aprovado na posição. Ele disputou 47 jogos, sendo 44 como titular, e marcou 16 gols – vice-artilheiro do time.

Por isso mesmo, Edigar é o único que o Tricolor procurou para renovar após a Série B. O empresário do jogador, Fabiano Gudjenian, reforçou a vontade do atleta de jogar por aqui em 2017: “Não chegou nada pra gente ainda porque Bahia e Atlético-PR estão se resolvendo primeiro. Mas Edigar tem muita vontade de continuar em Salvador”, disse.

Uma coisa é certa: o atacante não voltará a jogar pelo Furacão, com quem tem contrato até o final de 2018.

Vazio total

A posição de extremo pela direita foi a única de todo o time que não teve um titular definido na reta final da temporada, quando venceu nove jogos seguidos em casa.

Dentre os 14 que chegaram a atuar como pontas, estão reforços que vieram com grande expectativa. Luisinho chegou em janeiro, fez 39 jogos, 23 como titular, e marcou seis gols. Acabou emprestado ao futebol árabe em setembro.

Thiago Ribeiro veio em março para ser uma das principais peças da equipe. Fez 23 jogos, 20 como titular, e foi afastado em julho com apenas dois gols marcados.

Só deixará o Fazendão agora, no final do ano. Cristiano, Zé Roberto e Henrique também chegaram a jogar na função no início do ano. João Paulo Penha e João Paulo Queiroz tiveram poucas chances e não agradaram.

Misael, Victor Rangel, Allano e Wesley Natã chegaram em setembro, já na reta final da Série B, para tentar resolver o vazio na posição, mas apenas revezaram na função, sem brilho algum. Allano e Wesley Natã fizeram dois gols cada, Rangel um e Misael nenhum.

O curioso é que, no início de 2016, o Bahia passou por um mal semelhante. Maxi, Zé Roberto e Mário eram os únicos da posição remanescentes de 2015. O argentino foi logo afastado do time principal e, para não contar apenas com jovens, o Tricolor teve que ir ao mercado em busca de atletas para a função.

