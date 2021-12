Bahia vai decidir a classificação na Copa do Brasil dentro de casa

Foram definidos na manhã desta sexta-feira, 8, os mandos de campos da terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), determinou que o Bahia disputará a primeira partida contra o CRB, em Alagoas, no estádio Rei Pelé, no dia 13 de março.

Com a mudança no regulamento a partir da terceira fase, as partidas começarão a ser disputadas no sistema de ida e volta. Sendo assim, o Tricolor terá a chance de garantir a classificação diante de seu torcedor, na Arena Fonte Nova, com data da partida de volta podendo ser nos dias 27 de março e 3 ou 10 de abril.

Nesta etapa da competição, caso os times terminem empatados no placar agregado, a vaga na fase seguinte será disputada nas cobranças de penalidade.

