Bahia vai contratar no máximo dois, diz presidente

Em visita à sede do Jornal A TARDE, o presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, concedeu entrevista exclusiva na segunda-feira, 4, um dia após o clube ser bicampeão baiano, em goleada de 6 a 0 contra o Vitória da Conquista, na Arena Fonte Nova. O gestor revelou que tentará contratar mais dois jogadores antes da estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, 9, quando o tricolor enfrenta o América-MG, em Belo Horizonte.

O presidente, contudo, não garante os dois reforços. "Está tudo certo com um lateral direito, mas o clube dele resolveu pedir um valor para liberar", lamentou o impasse. Além das negociações atuais, o lateral Marlon, ex-Paysandu, o zagueiro Jailton, ex-Penapolense, e o meia Eduardo, ex-Joinville, já treinam no Fazendão. "O Bahia só vai contratar quem ele pode pagar", afirmou Sant'Ana.

O gestor criticou ainda algumas avaliações sobre o elenco após as derrotas do time, consideradas por ele precipitadas. "Porque tomou 3 a 0 do Vitória da Conquista (no jogo de ida da final), já diziam que o time era ruim. Foi a única coisa que deu errado no Campeonato Baiano. Perdeu de 2 a 0 também, mas foi o primeiro jogo, e a gente dominava", afirmou o dirigente. "Setores da imprensa são muito bipolares ou então avaliam por interesses pessoais", reclamou.

Na opinião de Sant'Ana, a torcida está voltando a acreditar no Tricolor. "Dos três maiores públicos da Fonte Nova, dois foram neste ano. O time dá mais prazer, as pessoas se sentem mais representadas. Nunca vou cobrar resultado dos jogadores, mas sim compromisso, vontade, determinação, o cara trabalhar focado todo dia. A torcida vê que a gente se esforça", opinou o presidente, que assumiu o cargo em dezembro passado. "Naquela época, se alguém dissese que o Bahia seria finalista do Baiano e da Copa do Nordeste, ninguém ia acreditar", lembrou.

"Como o Bahia demorava de chegar às finais nos últimos anos, o torcedor ficava desesperado para ganhar. Não pode haver essa pressão. Neste ano, chegou a duas decisões, o torcedor ficou mais tranquilo", avaliou.

Demissões

Sobre a demissão de alguns funcionários do clube nesta temporada, Marcelo Sant'Ana avisou que se trata de uma diretriz assumida na campanha eleitoral.

"Eu dizia que ia profissionalizar o Bahia. Quando a gente achar que tem que trocar alguém, vai trocar. Agora, o funcionário tem que ter tranquilidade. Só eu e Pedro (Henriques, vice-presidente) temos data para sair, fomos eleitos para três anos. Os outros, não. Vai depender do trabalho de cada um. Quem tiver trabalho de excelência, se qualificar e crescer, vai continuar no Bahia. Se não se desenvolver, não cresce e se acomodar, vai sair. É a mentalidade que o clube precisa ter", argumentou o cartola.

"A gente não pode respeitar só o histórico da pessoa. Tem que construir o futuro. Vou me privar de ter um funcionário nota 9 que está no mercado porque tenho um nota 8? Não podemos personificar. O mais importante é o clube", acrescentou.

*Colaborou Luiz Teles

