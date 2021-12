Bahia vai concluir preparação para estreia em Praia do Forte

Os últimos dias de pré-temporada serão de reclusão no Litoral Norte. A partir de quarta-feira, o Bahia trocará o Fazendão pelo CT da Praia do Forte, construído para receber treinos da seleção da Croácia durante a Copa do Mundo.

Nesta segunda-feira, 26, às 16h, e na terça, 27, o time ainda se exercita em Salvador. À noite, vai para Praia do Forte, onde começa a treinar a partir da manhã de quarta. Fica até sábado, quando viaja às 12h50 para Vitória da Conquista, onde enfrenta, às 16h de domingo, o time da casa.

Essa será a semana para os novos contratados, como o zagueiro Chicão e o atacante Léo Gamalho, entrarem em forma para a estreia. O volante Souza, do Cruzeiro, também é esperado no clube.

Ontem, o dia foi de folga para todos os atletas. Sábado, o Tricolor venceu o Bahia de Feira em jogo-treino no Fazendão por 3 a 0, com gols de Tchô, Willians Santana e Rômulo.

