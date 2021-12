A irmã do zagueiro Demerson, Isabella Costa, de 17 anos, que ficou famosa em comemoração após gol do triunfo do Bahia diante do Cruzeiro, vai acompanhar a última partida do tricolor no Brasileirão 2013, contra o Fluminense, neste domingo, 8, às 16h (horário de Salvador), na arquibancada da Arena Fonte Nova.

A nova musa do tricolor terá sua viagem até Salvador bancada pela direção. O anúncio foi feito nesta nesta terça-feira, 3, pela assessoria do clube, no entanto, a passagem ainda não foi emitida. O tricolor informou ainda que planeja cadastrar Isabella como sócia torcedora.

Ela ganhou destaque durante o confronto no Mineirão, domingo passado. O Bahia precisava de um triunfo para ficar livre do risco de queda à Série B. O jogo estava empatado em 1 a 1 quando, aos 44 minutos da etapa final, Talisca marcou o gol salvador.

Na arquibancada, a jovem vibrou com tanta empolgação que, ao beijar o escudo do Esquadrão na camisa, deixou o sutiã à mostra. Em poucos minutos, Isabella virou notícia nacional, o símbolo da permanência tricolor na Série A, ao bater o campeão brasileiro, e conquistou a torcida tricolor.

"Foi uma emoção muito grande. O Bahia precisava de uma vitória para ficar livre do rebaixamento. Foi no finalzinho do jogo. Foi espontânea [reação], não percebi que tinha ocorrido nada na comemoração. Eu extravasei. Cinco minutos depois, meus amigos já começaram a ligar. Fiquei assustada ao ver na internet", disse Isabella.

Porém, a irmã do defensor está consciente de que virou a nova musa tricolor. "A torcida comenta na internet. Meu Facebook está lotado. É engraçado, pois foi do nada. Mas minha família está me apoiando, leva na esportiva", revelou.

Da Redação Bahia vai bancar viagem de 'musa' para jogo contra o Flu

*Colaborou Tiago Lemos.

