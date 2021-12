"Bahia vai alcançando aos poucos mais espaço no cenário esportivo", diz Bellintani

Em visita ao A TARDE nesta segunda-feira, 23, o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, cedeu entrevista e nela abordou temas como: os projetos do clube ainda neste ano, a divisão de base, Libertadores, e a possível candidatura à prefeitura de Salvador em 2020. Confira:

Sobre o projeto de lei de clube-empresa que está sendo discutido ultimamente, como o Bahia se posiciona em relação a esse projeto e como você entende essa situação para o futebol brasileiro?

A gente já se posicionou em duas reuniões, uma na própria CBF e outra com o deputado (Pedro Paulo) em Brasilia, e a gente tem muito mais divergências do que concondâncias em relação ao projeto, disparadamente mais divergências. Eu acho o projeto de transformação em clube-empresa necessário para que vários clubes tenham a opção de transformar. Mas quando ele praticamente obriga é ruim, porque ele queria colocar que o clube-empresa pagasse menos tributos do que as associações civis. Traz elementos absolutamente desnecessários como um novo Refis, como a hipótese de recuperação judicial das atuais dívidas do clube, e acho que isso pesa no Estado, é ruim, e não vai resolver o problema do futebol. Então acho que o problema do atual projeto de clube-empresa é querer resolver de fora para dentro e não de dentro para fora. Não impõe limite de contratação, não impõe limite de salário, não cuida do fair play financeiro, nada disso. Mas o espírito do deputado Pedro Paulo é de ouvir e fazer ajustes. Essas duas semanas seguintes serão decisivas para a gente entender se vai ou não ter ajuste no projeto.

A arrecadação do Bahia em 2019 gira em torno de R$ 180 milhões, e com essa arrecadação há investimentos em novos projetos para esse ano ou para 2020?

Há alguns projetos ainda a serem anunciados, mas em geral são projetos que vão gerar mais arrecadação e não despesas. Tudo que a gente vem anunciando, gera um aumento de arrecadação, que vai significar que em dois anos da minha gestão, a gente praticamente vai dobrar o faturamento do clube, e isso é absolutamente raro no futebol, e é uma marca que eu me propus a deixar no clube, deixar o clube mais forte economicamente. Mas tem novidade, sim, até o final do ano.

Porque o Bahia foi o time que menos usou atletas da Base no primeiro turno do Campeonato Brasileiro?

Porque a gente não reformulou nossa base nos últimos anos. Não adianta a gente forçar o uso da base se não temos jogadores prontos para jogar, isso só vai piorar a percepção que o torcedor tem da base. A gente entende que colocar jogador da base é uma necessidade, mas não é uma obrigação. Se vira obrigação e a gente coloca jogadores que ainda não estão no nível técnico de Série A, a gente queima o jogador. A lógica não é essa, a lógica é melhorar a base para depois explorar.

Em abril, houve uma reunião entre você, seu diretor de futebol Diego Cerri, e o Ronaldo Fenômeno, em São Paulo. Na época foi divulgado que o encontro aconteceu para uma troca de experiencias entre clubes, Bahia e Valladolid (Espanha). O que de fato foi tratado naquela reunião?

Menos até a reunião especificamente, o que a gente tem buscado é um processo de início de relações internacionais do clube. Temos um desafio muito claro, é a depedência que o Bahia ainda tem do mercado nacional. E a gente começou esse processo com Ronaldo, com a viagem que eu e Diego fizemos à Europa, fomos à Suiça, Londres e à Lisboa, conversando com alguns players internacionais, desde clube à investidores. Em outubro nós vamos novamente, em novembro temos algumas visitas de atores do futebol internacional aqui na Bahia, e eu digo que a gente já começou esse ano o processo de relações internacionais, e em 2020 vai ser ainda mais intensificado. Não só com a conversa que a gente continua com o Ronaldo, que tem clube importante na primeira liga da Espanha, como outras referências internacionais. As conversas não são necessariamente para vender um jogador ou pra buscar parcerias 'a' ou 'b'. As conversas são para uma coisa mais macro, de colocar o Bahia à disposição nessa primeira fase e, já em outubro, as coisas começarem a ficar concretas, não só de relação com jogadores, mas troca de experiências, e quem sabe com parcerias mais intensas mas que ainda não dá para falar porque ainda está embrionário.

O Bahia foi o primeiro representante brasileiro na Libertadores. Depois de muitos anos a competição continental voltou a ser assunto no Fazendão. Como fazer o torcedor comprar essa ideia sem que isso se transforme em cobrança além da conta para o elenco?

É exatamente isso. Se vier a Libertadores vai ser uma boa notícia, que vai premiar o trabalho da gente. Se não vier, não estava mesmo nos planos originais alcançar uma Libertadores no curto prazo. A gente pensa que ela tem que ser ao mesmo um estimulador, mas não pode virar uma obrigação. O Bahia vai alcançando aos poucos mais espaço no cenário esportivo.

Mesmo após algumas negativas de sua parte, seu nome continua sendo veiculado no cenário político de Salvador como um provável candidato a prefeito em 2020. O torcedor precisa se preocupar com a chance de perder o presidente antes do fim do mandato?

Eu falo sempre que pra mim é um orgulho ser lembrado, mas eu nunca falo do assunto. Meu foco é o Bahia nesse momento. Se algum momento a política me chamar, a gestão pública voltar a tocar meu coração, eu posso pensar. Eu sempre considero as possibilidades, mas a gente tem que saber a hora certa de cada coisa. Convite formal nunca houve porque eu nunca tive conversas formais sobre o tema, meu foco é o Bahia. Mas eu sempre encontro pessoas, isso é fruto de minha forma de trabalhar, estou sempre conversando com todos, seja ou não oposição.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

adblock ativo