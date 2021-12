Bahia vai a Curitiba confiante em vencer o Paraná

Com foco total na luta pelo acesso, o Bahia encara neste sábado, 21, o Paraná, pela 2ª rodada da Série B, tentando manter o ótimo retrospecto fora de casa nesta temporada. A bola rola no Durival Britto, em Curitiba, às 16h30.

Em 2016, o Esquadrão tem atuado muito bem longe de sua torcida. Foram 13 partidas. Delas, venceu nove, empatou três e perdeu apenas o primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano.

O desempenho é superior aos últimos dois anos, levando-se em consideração a mesma quantidade de jogos. No ano passado, foram apenas três triunfos. Já em 2014, o Tricolor saiu vitorioso fora de casa em cinco oportunidades.

"Vamos jogar contra adversários que querem valorizar o fator casa, mas nossa equipe tem um bom aproveitamento como visitante neste primeiro semestre. A gente espera manter o retrospecto, fazer partidas seguras e aproveitar as ocasiões para conquistar muitos pontos fora de casa nesta temporada", afirmou Doriva, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, 20.

Para vencer sua segunda partida nesta Série B, o Tricolor, que estreou batendo o Avaí na Arena Fonte Nova por 2 a 1, tem diversas mudanças no time titular. Poupados por desgaste físico da partida contra o América-MG, em que o time perdeu por 1 a 0, também em casa, e deu adeus à Copa do Brasil, há três dias, Lucas Fonseca e Danilo Pires retornam à equipe, nas vagas de Éder e Luisinho, respectivamente.

No meio-campo, Doriva tem o retorno de Paulo Roberto, que sofreu uma pancada no rosto na estreia na Segundona, há uma semana. "Treinou e está à disposição para ser utilizado", informou o técnico, que deve escalar o volante no lugar de Juninho.

O trabalho tático realizado na manhã desta sexta, no Fazendão, ainda promoveu uma surpresa. Em campo, o comandante tricolor colocou Hayner na lateral direita, com Tinga trabalhando entre os reservas. O meia Rômulo e os atacantes Hernane e Edigar Junio seguiram com atividades físicas no gramado e devem estar à disposição para a partida contra o Joinville, na próxima quarta.

Nesta sexta, a equipe ainda fez um treinamento de finalizações, tentando corrigir o principal problema apresentado nos últimos jogos. "Trabalhamos em cima da deficiência que estamos enxergando no campo, que é a tranquilidade na hora de fazer o gol. Estamos criando chances, mas pecando no momento decisivo. Precisamos dos gols para vencer", comentou Doriva.

Reabilitação

Diante de sua torcida, o Paraná tenta retomar a confiança depois de derrota na estreia da Série B - 2 a 0 para o Brasil de Pelotas - e da eliminação na Copa do Brasil - diante da Chapecoense. Como nas últimas seis partidas, o técnico Claudinei Oliveira não vai conseguir repetir o time titular.

Na defesa, o time não conta com o lateral esquerdo Rafael Carioca, suspenso. Fernandes assume a vaga. Quem retorna de suspensão é o volante Jean, que deve retomar o posto de Lucas Otavio. Já no ataque, Lúcio Flávio ainda tenta se recuperar de lesão para enfrentar o Bahia. Se não conseguir, Robert, que saiu do Vitória, fará sua estreia como titular.

