Bahia vai a campo com sétima dupla diferente de zagueiros

Vazada em 10 dos últimos 11 jogos, a defesa tricolor tem sido um dos alvos mais atingidos pelas críticas no Bahia. E o técnico Sérgio Soares, consciente da queda de desempenho no setor, tem trabalhado para que venha a evolução. Com Robson suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a sétima dupla diferente de zaga nesta Série B vai estrear neste sábado, 26, em Lucas do Rio Verde (MT), contra o Luverdense.

Jailton volta ao posto que era seu antes da chegada de Gustavo, justamente com quem formará parceria neste sábado. Seis duplas já estiveram em campo pela Segundona, mas a verdade é que o treinador ainda tenta ajustar uma ideal desde a saída do então capitão Titi, que foi para o Kasimpasa, da Turquia.

Até a despedida do gaúcho, o Bahia tinha sofrido 10 gols em 13 jogos (média de 0,77 por partida). Depois, o número aumentou para 17 em 14 duelos (média de 1,21). Na lista de defesas menos vazadas, passou da segunda para a quinta colocação.

Nos 11 confrontos mais recentes, Soares identificou uma melhora no triunfo por 1 a 0 sobre o Macaé, dia 8 de setembro, único deles em que o Tricolor não levou gols. "Tivemos uma evolução nesse jogo. A gente teve uma boa produção mais à frente dos zagueiros para que tivéssemos mais consistência no setor", considerou, na época, o treinador.

Na sequência, entretanto, vieram três jogos com cinco gols sofridos, e novas críticas. "Temos que corrigir algumas situações, por exemplo, a bola longa do adversário. São evoluções que a gente está buscando, mas não é para o próximo jogo", avisou Soares após o penúltimo desafio: um 2 a 2 com o Ceará.

Sobre a jogada aérea citada pelo técnico, outro número alarmante: 13 (48%) dos 27 tentos que o Bahia levou na Série B surgiram desta forma. A entrada de Jailton contribuirá com um ganho de estatura para a equipe lutar contra esse mal. Ele tem 1,90 m, contra 1,81 m de Robson.

No desempenho individual, ninguém supera Titi. Com ele em campo, o Esquadrão fez 12 jogos e levou 10 gols (média de 0,83 por duelo); com Robson, foram 23 gols em 24 partidas (0,96); Jailton disputou 14 confrontos com 14 gols sofridos (1); Thales fez três jogos com seis tentos do adversário (2); e Gustavo só foi titular no 1 a 1 do último sábado, contra o Sampaio Corrêa.

Na parte ofensiva, porém, Jailton se destaca. Nenhum zagueiro do Bahia fez mais gols que ele nesta Série B. Foram dois, enquanto Titi, Thales e Robson marcaram um cada

Outra mudança

Além da entrada de Jailton, o setor defensivo do Tricolor terá mais uma alteração com relação ao time que começou diante do Sampaio.

Na lateral direita, o garoto Railan, que voltou a campo após cirurgia no joelho no segundo tempo do jogo do último sábado, já tinha chances de tomar a posição do contestado Cicinho. Algo que se tornou fato com o veto a este último, com uma lesão muscular de grau 2.

