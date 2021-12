Bahia vacila e perde invencibilidade para o Internacional no Brasileirão

O Bahia vacilou e foi derrotado pelo Internacional por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O resultado negativo quebra uma invencibilidade de oito jogos do Tricolor, que permanece com 22 pontos no Campeonato Brasileiro e aguarda o desfecho da rodada para conhecer sua posição.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com o Tricolor com mais posse de bole e o Colorado se arriscando nos contra-ataques. Em uma dessas escapadas, os visitantes, com maior eficiência ofensiva, abriram o placar com o volante Patrick, de cabeça.

Na segunda etapa, o Bahia tentou pressionar o Inter, que com uma defesa bem postada em campo, conseguiu segurar o ímpeto dos donos da casa. Sem muitas chances de perigo de ambos os lados, o placar seguiu inalterado.

A equipe do técnico Enderson Moreira volta a campo no próximo sábado, 25, às 16h, diante do Santos, na Vila Belmiro, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo

A partida se iniciou com o Bahia indo para cima do Internacional através do meia atacante Zé Rafael, em duas boas oportunidades aos 2 e 5 minutos do primeiro tempo. Em seguida, a equipe gaúcha respondeu com o meia Camilo, que de frente com o goleiro Anderson, chutou para fora.

Com 17 minutos, Zé Rafael voltou a assustar o arqueiro Marcelo Lomba, mas quem abriu o placar foi o Colorado. Aos 22, em boa jogada do atacante Rossi, o goleiro Anderson saiu mal do gol e o volante Patrick só fez escorar um cruzamento para o fundo das redes tricolores.

O artilheiro Gilberto e o lateral Bruno ainda finalizaram com perigo para o Bahia, enquanto que o lateral-esquerdo Iago exigiu grande defesa de Anderson, sem alterar o placar dos primeiros 45 minutos, que terminou em 1 a 0 para os visitantes.

Já a segunda etapa começou com o Internacional assustando. Logo aos 5 minutos, o volante Rodrigo Dourado cabeceou sozinho para a intervenção do goleiro Anderson. O Tricolor só respondeu aos 16, em um chute cruzado do lateral-esquerdo Léo, que Marcelo Lomba defendeu.

Aos 21, o Bahia teve sua melhor chance do jogo. Após boa trama pela esquerda, o meia Régis cruzou e o centroavante Gilberto desviou de cabeça. A bola passou raspando a trave do arqueiro colorado.

Já nos minutos finais, o técnico Enderson Moreira colocou o Tricolor todo ofensivo com as entradas de Marco Antônio e Clayton. O Colorado segurou bem a pressão e o placar seguiu inalterado, terminando o jogo em 1 a 0 para os visitantes.

