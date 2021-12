Chegando a estar à frente do marcador por duas vezes, o Bahia vacilou e perdeu para o Criciúma por 3 a 2 na noite desta terça-feira, 14, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Bruno Porciuncula Bahia vacila e leva virada do Criciúma na Série B

O resultado deixou o tricolor baiano na terceira posição da Série B, com 17 pontos, três a menos que o Atlético-GO e cinco que o Vasco, o líder do torneio.

O Bahia volta a campo no sábado, às 16h, na Fonte Nova, contra o Londrina. Doriva já tem três desfalques garantidos: Feijão, Luisinho e Renato Cajá levaram o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática.

Gol solitário

O Criciúma partiu para cima no início do jogo, mas a defesa do Bahia, bem postada, impedia sustos. Aliás, susto foi algo que não aconteceu na primeira etapa.

Os times erravam muitos passes e não assustavam os goleiros - nem os torcedores. O tricolor baiano esperava mais o Tigre para buscar o contra-ataque, mas quando tinha chances, errava.

O gol tricolor veio com Danilo Pires, o mais acionado da partida. Ele recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Hernane Brocador colocar a bola no fundo do gol.

O Criciúma assustou logo depois, aos 47. Em bola cruzada na área, Lomba ficou vendido no lance e Roberto cabeceou sozinho, com o gol vazio, para fora.

Mais movimentado

O Tigre, querendo tentar o empate, teve mais volume de jogo no segundo tempo, mas errou muito no ataque, sem dar trabalho a Lomba. Já o Bahia, bem postado na zaga, não dava espaços para movimentação dos atacantes e pressionava a saída de bola.

O Bahia vacilou aos 15 minutos. Hélio Paraída, que tinha acabado de entrar, recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Gustavo mandar uma bomba para o gol.

Os torcedores ainda comemoraram o empate quando Moisés, na ponta esquerda, deu um chute despretencioso e acertou o gol, com a ajuda do goleiro do Criciúma, que entrou com bola e tudo.

Cansado na inoperância de Thiago Ribeiro, Doriva colocou Luisinho para dar mais movimentação ao ataque. E deu certo, Luisinho passou a comandar o tricolor pela esquerda.

Aos 26 minutos, Danilo Pires cruzou na cabeça de Luisinho, que acertou a bola na trave. Cinco minutos depois, zaga do Bahia não sobe e Gustavo aproveita para cabecear para o fundo da rede e empatar novamente a partida.

O Criciúma teve a chance de virar aos 33 minutos. Tinga tocou a mão na bola dentro da área e juiz marcou penalidade. Elvis cobrou e Lomba pulou para fazer a defesa e salvar o Bahia - momentaneamente.

Aos 38, zaga do Bahia falhou, Raphael Silva recebeu sozinho na grande área e chuta, a bola vai para Hélio Paraíba, também sozinho, tocou para o fundo do gol e virou a partida.

Com o triunfo no marcado, o Tigre passou a dar chutões para o ataque e o tricolor não conseguiu empatar a partida. A equipe da casa ainda teve Gustavo expulso após entrada violenta em Lomba.

adblock ativo