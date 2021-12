O Bahia vacilou no fim e ficou no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, na tarde deste domingo, 16, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o tricolor foi aos 29 pontos, na 14ª colocação da competição nacional, a quatro pontos da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo do jogo foi de domínio dos donos da casa que abriram o placar com o atacante Gilberto. O artilheiro aproveitou boa assistência do meia atacante Ramires e finalizou para o fundo das redes do goleiro Weverton, colocando 1 a 0 para o Esquadrão no confronto.

Léo Santana | A TARDE BA Bahia vacila e empata com o Palmeiras na Arena Fonte Nova

Já a segunda etapa foi mais equilibrada e o Palmeiras conseguiu empatar o duelo. Após uma falha defensiva tricolor, em uma cobrança de escanteio do meia atacante Dudu, o volante Felipe Melo cabeceou para estufar o gol do arqueiro Douglas, fechando o duelo com igualdade no marcador.

A equipe do técnico Enderson Moreira volta a campo diante do Vasco, na próxima segunda-feira, 24, às 20h, em São Januário.

O jogo

O tricolor baiano iniciou a partida pressionando o Palmeiras e mostrando quem manda na Arena Fonte Nova. Logo aos 5 minutos, o atacante Gilberto finalizou para boa defesa do goleiro Weverton. No rebote, o goleador ainda furou de perna esquerda e Zé Rafael acabou chutando a bola para fora.

Melhor em campo, o Bahia abriu o placar aos 17 minutos. Após excelente jogada do jovem Ramires, o artilheiro Gilberto finalizou, de dentro da área, sem chances de defesa para o goleiro palmeirense.

A partir daí, o Esquadrão se postou bem defensivamente e não deixou o Palmeiras criar jogadas ofensivas. A única chance de perigo do time paulista na etapa inicial aconteceu aos 42 minutos. O colombiano Borja recebeu bom cruzamento na área e sozinho cabeceou para fora.

No segundo tempo, o Porco equilibrou o confronto e passou a ter mais posse de bola em campo. Aos 3 minutos, o atacante Hyoran finalizou e a bola desviou na defesa do Bahia, indo para escanteio, mas sem perigo para o goleiro Douglas.

Aos 22 minutos, o Tricolor baiano deu a resposta através do lateral-direito Nino Paraíba. O jogador arrancou pela direita e chutou com a perna esquerda para fácil defesa de Weverton.

Em seguida veio o castigo para os donos da casa. Após boa cobrança de escanteio do meia atacante Dudu, que havia entrado na partida, o volante Felipe Melo "atropelou" o zagueiro Douglas Grolli e marcou o gol do Verdão, igualando o marcador em 1 a 1.

No final do jogo, as duas equipes tentaram chegar ao ataque, mas sem obter sucesso, o placar seguiu inalterado e empatado.

Bahia vacila e empata com o Palmeiras na Arena Fonte Nova | Foto: Divulgação/ATarde

