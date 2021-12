O Bahia vacilou e foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, 24, no estádio de São Januário. O Tricolor atuou boa parte do jogo com um jogador a menos, por conta da expulsão do goleiro Douglas aos 28 minutos do primeiro tempo. Com este resultado, o Esquadrão permanece com 29 pontos, na 15ª posição do Brasileirão.

>> Veja a tabela de classificação

>> Confira os próximos jogos do Bahia

Léo Santana | A TARDE BA | Foto: André Durão Bahia vacila e é derrotado pelo Vasco em São Januário

O primeiro tempo da partida foi bastante movimentado com as duas equipes se alternando no ataque. Após falha de Douglas Grolli, o goleiro Douglas cometeu um pênalti e foi expulso. Na cobrança, Yago Pikachu abriu o placar para os donos da casa. Nos acréscimos, em um bom contra-ataque, o atacante Gilberto igualou o marcador.

Já a segunda etapa foi de domínio vascaíno. De tanto pressionar, o Vasco marcou seu segundo gol através do jovem Marrony, de cabeça, dando números finais ao confronto no Rio de Janeiro.

A equipe do técnico Enderson Moreira volta à campo diante do Flamengo, no próximo sábado, 29, às 21h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 27ª rodada da competição nacional.

O jogo

O Tricolor baiano começou a partida pressionando os donos da casa, em pleno São Januário. Logo com 1 minuto de jogo, o atacante Gilberto tentou uma finalização de letra após bom cruzamento do volante Nilton, mas a bola ficou fácil para o goleiro Martín Silva.

Aos 3 minutos, o jovem Ramires saiu de frente com o goleiro vascaíno que praticou grande de defesa com o pé. Em seguida, aos 5, Gilberto recebeu bom lançamento de Élber e chutou para excelente intervenção do arqueiro adversário.

O Vasco só chegou com perigo aos 28 minutos e logo com gol. Após falha do zagueiro Douglas Grolli, a bola sobrou para Andrés Rios na área do Bahia. O atacante driblou o goleiro Douglas e sofreu pênalti. No lance, o arqueiro tricolor foi expulso e Yago Pikachu cobrou a bola com perfeição colocando 1 a 0 no placar.

O Bahia, mesmo com um jogador a menos, conseguiu empatar a partida ainda na primeira etapa. O atacante Gilberto recebeu bom passe de Élber, passou por dois marcadores e soltou uma bomba. A bola desviou na defesa do Vasco e morreu no fundo da rede.

Já o segundo tempo começou com domínio vascaíno. Logo aos 2 minutos, o atacante Maxi López tentou de letra, mas Fernando praticou boa defesa. Em seguida, aos 6, Fabrício soltou uma bomba e o jovem goleiro do Bahia teve outra excelente intervenção.

De tanto pressionar, os donos da casa chegaram ao gol do triunfo. Após boa jogada de Yago Pikachu, o meia atacante Marrony subiu de cabeça e estufou as redes do Bahia, fechando o placar em 2 a 1 para o Vasco.

adblock ativo