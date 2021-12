Bahia usa pausa no Baianão para melhorar entrosamento

Com jogo marcado apenas no dia 5 de março (Quarta-Feira de Cinzas), quando vai enfrentar o Galácia, no estádio de Pituaçu, em partida válida Campeonato Baiano, o Bahia vai intensificar os treinamentos durante a pausa para o Carnaval, que tem início nesta quinta-feira, 27, em Salvador.

Nesta segunda, 25, no Fazendão, o tricolor deu início à sua preparação. Apesar do intervalo de nove dias, o técnico deve usar o período para entrosar o time montado nesta temporada.

O primeiro dia de treinamentos foi leve para os jogadores que participaram do Ba-Vi. Eles realizaram um trabalho regenerativo na academia do clube, enquanto os reservas fizeram uma atividade física e um treino técnico em um dos campos do CT.

Quem participou dos trabalhos normalmente foi o lateral Guilherme Santos, que havia sido substituído no clássico após sentir câimbras. Já o meia Wilson Pittoni, que se recupera de uma lesão na coxa direita, e o goleiro Omar, com dores no pulso, foram as ausências da atividade.

