Bahia usa intervalo para recuperar lesionados e aprontar reforços

Pensem em como ia ser bom se o Bahia tivesse vencido neste domingo. Teria terminado a rodada dentro do Top 10 do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos de distância para a zona de rebaixamento. Assim, passaria de forma tranquila o intervalo de duas semanas até a próxima partida – segunda-feira, dia 11/9, contra o Atlético-GO, em Goiânia – e ainda aproveitaria o tempo para ajustar o time e recuperar jogadores.

Como perdeu por 2 a 1 para o Botafogo, na Fonte Nova, apenas a última parte do primeiro parágrafo deste texto se tornou realidade. Ainda sob o comando interino de Preto Casagrande – a diretoria tricolor, como de praxe, esteve reunida nesta segunda-feira, tratou do assunto, mas não divulgou qualquer nova posição – o time se reapresentou nesta segunda-feira, 28, com alguns problemas de lesão de jogadores e, em contrapartida, com a expectativa de contar com a recuperação dos mesmos e de outros atletas até o jogo seguinte.

O zagueiro Tiago e o lateral esquerdo Juninho Capixaba se machucaram durante o embate com o Alvinegro carioca. Tiago voltou a sentir uma lesão crônica na sola do pé – com a qual convive, segundo o próprio, há dois meses à base de remédios e sacrifício – e, de acordo com o médico Luiz Sapucaia, tem chance de voltar a atuar em duas semanas, dentro do prazo exato para o confronto com o Atlético-GO.

“A gente tinha tudo preparado pra coincidir com essa parada que vai ter, pra que eu pudesse ficar alguns dias de repouso justamente pra não agravar minha lesão. E aí eu acabo sofrendo um trauma. Mas futebol é assim”, conformou-se o capitão da equipe, que se retratou pelo empurrão que deu no médico Rodrigo Daniel no momento em que foi substituído no domingo: “Na hora da lesão fiquei muito irritado e descontei em uma pessoa que não tinha nada a ver, e queria me ajudar. Já pedi desculpas em particular e agora peço publicamente. Tinha muita gente vendo e ficou uma coisa feia”.

Sobre o lateral Juninho, Luiz Sapucaia explicou que ele sofreu uma leve entorse no tornozelo e também há a possibilidade de estar disponível para a partida em Goiânia.

Quanto ao possível retorno de jogadores que estão há um tempo no departamento médico, Sapucaia mostra-se esperançoso em relação a três deles: os atacantes Hernane e Edigar Junio, e o meia Allione. Aquele que viveu situação mais grave foi Hernane, que já se recuperou de uma fratura na tíbia. Tanto ele quanto Edigar, que foi acometido de uma canelite, e Allione, sem mais dores no joelho, treinaram com bola normalmente nesta segunda. “Da parte clínica eles estão curados. Nós esperamos efetivamente que tenham condições de jogo contra o Atlético-GO”, afirmou Sapucaia.

Ainda de molho

Outro que está fora há um bom tempo é o zagueiro Jackson. Ele tem um problema no joelho, mas desta vez o que se apresenta é uma hérnia de disco. Não há prazo para sua recuperação. Já o lateral Armero sofre de lesão no adutor da coxa e Sapucaia prevê que ele precisará de duas a três semanas para retornar.

Boletim médico do esquadrão

Hernane - Recuperado de fratura na tíbia, o atacante não joga há quatro meses, mas já treina com bola e deve estar pronto para enfrentar o Atlético-GO

Edigar Junio - Fora há dois meses por conta de uma canelite, atacante também tem boa chance de atuar no próximo jogo

Allione - Sem mais dores no joelho, está disponível para partida em Goiânia

Tiago - Com lesão na sola do pé, tem prazo de recuperação de 15 dias e pode pegar Atlético-GO

Juninho Capixaba - Entorse no tornozelo deve exigir 15 dias de recuperação, o que lhe dá chance de encarar Dragão

Jackson - Zagueiro tem sofrido com um problema crônico no joelho desde o início da temporada, na qual disputou apenas oito partidas. Agora, enfrenta uma hérnia de disco e não há prazo para o tratamento

Armero - Lateral evolui de uma lesão no músculo adutor da coxa. A expectativa é que ele esteja pronto para jogar em duas a três semanas

