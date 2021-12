Foi por pouco. A torcida marcou presença, Edigar Junio manteve a boa fase e fez dois gols, mas falhas no sistema decretaram o empate em dois a dois com o Atlético-MG neste domingo, 12, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Pelo Galo, Robinho marcou duas vezes.

Bahia tropeça no Atlético-MG, mas mantém vivo sonho da Libertadores

Com o resultado, o Bahia chega aos 46 pontos e perde a chance de encostar na zona da Libertadores, permanecendo na nona posição. Já o Atlético-MG também alcança os 46 pontos, mas fica atrás do Tricolor, no 10º lugar, no saldo de gols.

Robinho marca

O Atlético-MG começou o jogo mostrando o porquê de possuir uma das melhores campanhas como visitante da Série A, marcando um gol logo aos quatro minutos.

Após jogada iniciada em um lateral, Valdívia recebeu a bola e tocou para Robinho, que aproveitou o mal posicionamento da defesa Tricolor, saindo na frente de Jean. O experiente atacante ex-Real e Seleção Brasileira, com categoria, bateu colocado por cima de Jean, sem chance para o arqueiro tricolor.

Atrás no placar, o técnico Carpegiani pediu calma aos jogadores do Esquadrão para não entrarem em desespero com o gol tão cedo na partida.

E os comandados de Carpegiani atenderam ao pedido, retomando o controle do jogo, mas sem conseguir criar grandes chances de gol. O primeiro grande lance de perigo do Tricolor saiu dos pés de Zé Rafael, que fez um belo lançamento para Mendoza. O atacante, na velocidade, conseguiu ficar sozinho com o goleiro Victor, mas acabou se atrapalhando no momento da conclusão e chutou para fora.

O primeiro tempo foi chegando ao fim com o Bahia não conseguindo converter em gol sua superioridade no jogo. Quem ainda criou a última chance da primeira etapa foi o Galo, aos 45 minutos, com uma cabeçada de Rafael Moura após escanteio que Jean, bem colocado, defendeu.

Foto: Divulgação/ATarde

Edigar duas vezes

Na segunda etapa, o Esquadrão manteve o ritmo e se manteve no ataque. Logo aos dois minutos, Mendoza quase marca com um chute de dentro da área que bateu na rede pelo lado de fora. Boa parte da Fonte Nova chegou a comemorar, achando que era gol.

Então chegou a hora do artilheiro tricolor Edigar Junio brilhar. O atacante ficou no quase aos cinco minutos, desviando de cabeça escanteio cobrado por Juninho. O gol veio pouco depois, aos nove minutos. Edigar cruzou para a área para Zé Rafael, que acabou derrubado pelo zagueiro Bremer em uma dividade.

Na cobrança, Edigar mostrou frieza, esperando até o último minuto para bater. Como Victor não se mexeu, o artilheiro bateu forte, no canto oposto ao que o goleiro atleticano pulou, empatando a partida na Fonte Nova.

Outro artilheiro Tricolor na competição, Mendoza não estava em noite inspirada nas conclusões ao gol. Aos nove e aos 15 minutos da segunda etapa, o atacante colombiano teve duas chances para colocar o Bahia na frente, mas, assim como no primeiro tempo, não aproveitou as oportunidades.

Se Mendoza não faz, então Edigar Junio mostra que se mantém em grande fase. Aos 18 minutos, após cobrança de falta, o atacante desviou de cabeça para o gol, fazendo o seu segundo na partida e 11º no Brasileirão, o nono nos últimos oito jogos.

O gol foi motivo de muita reclamação por parte do Atlético, já que o assistente não correu para o meio de campo após a jogada. Mas, depois de conversa com o trio de arbitragem, o juiz Raphael Claus validou o lance.

Entretanto, em um novo vacilo da defesa Tricolor, o Galo empatou aos 28 minutos. Luan lançou a bola atrás do zagueiro Tiago para Robinho, que livre de marcação, bateu de primeira, em um belo gol.

O Bahia então continuou atrás do triunfo e quase chega ao terceiro gol com Edigar Junio, aos 34 minutos, e Régis, aos 46. Mas o placar do jogo ficou mesmo em 2 a 2, frustrando a torcida do Esquadrão, que levou quase trinta mil pagantes ao estádio.

