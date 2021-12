O Bahia, em seu departamento de marketing, explorou como pôde a parede da memória dos tricolores. Todo o material de promoção do jogo deste domingo, 30, na Fonte Nova, contra o Sport, foi baseado na reedição da final do Nordestão de dois meses atrás, que terminou com a maior conquista do time nos últimos 15 anos.

A lembrança daquela partida fez ser ainda mais dolorido o resultado da partida deste domingo. Um Bahia apático, entregue nos minutos finais, levou 3 a 1 e em nada lembrou aquela equipe que sagrou-se campeã regional ao fazer 1 a 0 para cima do Leão, sem oferecer chances ao adversário.

>>Veja a tabela de classificação

>>Confira os dados estatísticos

Da Redação Bahia tropeça diante do Sport e volta a frustrar torcida na Fonte

Na época, o Esquadrão era treinado por Guto Ferreira, que transferiu-se pouco depois para o Internacional. Agora o técnico é Jorginho, que teve sua demissão exigida pelos quase 18 mil tricolores que pagaram ingresso neste domingo, 30.

Na próxima rodada, o Bahia, que permaneceu na 14ª colocação com 19 pontos, tenta a recuperação contra um concorrente direto na luta para fugir do rebaixamento. Visita a Chapecoense na quarta-feira, 2, às 19h30. O lateral direito Eduardo volta após cumprir suspensão. O meia Vinícius está fora por ter levado o terceiro cartão amarelo.

O Jogo

O Sport abriu vantagem aos 18 minutos, logo no lance inaugural de perigo que produziu. Mendoza errou ao tentar passe de calcanhar no campo de defesa e a bola ficou com Lenis. Ele foi ao fundo e tocou para Everton Felipe – apagado nas finais do Nordestão e craque da partida deste domingo – chutar com precisão no canto.

Do Tricolor, só houve a destacar uma jogada, aos 32. O meia Régis deu de calcanhar para o perseguido xará da lateral e ele cruzou na medida para Rodrigão, mas o centroavante errou o alvo.

O goleador corrigiria o equívoco aos 13 minutos da segunda etapa. Juninho, que entrou no lugar de Régis Souza no intervalo, deu bom passe para Matheus Sales (improvisado na lateral direita como consequência da troca) cruzar. Rodrigão testou para marcar pela terceira vez no Brasileiro. Agora é o artilheiro do time ao lado de Renê Júnior.

O momento parecia propício para o Bahia reagir, mas não foi o que ocorreu. Não houve pressão para cima do Sport, que voltou a passar à frente sete minutos depois, quando Lenis pegou sobra de escanteio e chutou cruzado para Ronaldo Alves completar.

Foi a partir daí que se viu o Esquadrão em sua versão mais triste em toda a temporada. Apático, frágil, com os jogadores caindo pelas tabelas. Desta forma, depois de Jean salvar dois gols certos do Leão, o visitante matou a parada aos 46 minutos. Erro na saída de bola. Defensores parados. Passe de Everton Felipe. Gol de Lenis. Se não é hora de mudança drástica, no mínimo de uma profunda reflexão.

Bahia 1 x 3 Sport - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Quando: Domingo, 30, às 16h

Gols: Everton Felipe, aos 18’ do 1º T; Ronaldo Alves, aos 20’, e Lenis, aos 46’ do 2º T (S) Rodrigão, aos 13’ do 2º T (B)

Público: 17.889 pagantes

Renda: R$ 400.285,50

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa) e Cristhian Passos Sorence (trio de Goiás); Cartões amarelos: Vinicius (B); Juninho, Patrick, Ronaldo Alves, Thomás, Henríquez e Lenis (S)

Bahia - Jean; Régis Souza (Juninho), Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Matheus Sales, Renê Júnior e Régis (Vinicius); Zé Rafael, Mendoza (Gustavo Ferrareis) e Rodrigão. Técnico: Jorginho.

Sport - Magrão; Raul Prata, Ronaldo Alves, Henríquez e Mena; Patrick, Rodrigo (Fabrício) e Thomás (Sander); Everton Felipe, Juninho e Juninho (Índio). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Bahia tropeça diante do Sport e volta a frustrar torcida na Fonte | Foto: Divulgação/ATarde

adblock ativo