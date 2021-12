Bahia troca atacante Iago por atleta da base do CRB

O Bahia anunciou na tarde desta terça-feira, 3, a saída do atacante Iago. O clube informou por meio de nota que o destino do jogador será o CRB. O Tricolor receberá atleta da base do time alagoano como contrapartida.

"A partir desta negociação, o Esquadrão de Aço sela uma parceria com o CRB, novo clube do atacante. O Tricolor, como contrapartida, receberá um jogador da divisão de base do time alagoano, ainda não definido", escreveu.

Com a camisa do Esquadrão, Iago chegou no Fazendão no início do ano e, durante os nove meses em que esteve no clube, o atacante atuou por apenas oito partidas e marcou um gol.

