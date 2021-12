Bahia troca Alexandro por lateral da Ponte Preta

Sem espaço no elenco atual do Bahia, após as fracas atuações na Série B do Brasileirão, o atacante Alexandro teve a rescisão do seu contrato com o Bahia publicada no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira, 10, e está de saída do clube.

O destino do jogador é a Ponte Preta que, em troca, vai emprestar o lateral-esquerdo João Paulo, de 25 anos, para o Tricolor.

"Estamos concluindo a negociação e tudo deve ser resolvido até sexta (10). Alexandro vem e o jogador vai em troca", revelou Giovanni Dimarzio, vice-presidente da equipe paulista.

Para fechar o acordo, o Bahia receberá compensação financeira da Ponte Preta por Alexandro, que chegou ao clube em julho deste ano e tem contrato até meados de 2016. Na equipe baiana, ele atuou em nove partidas e marcou apenas dois gols.

Já João Paulo, que atualmente é reserva de Gilson na Macaca, chega ao Tricolor por empréstimo até maio de 2016.

No início da temporada deste ano, o atleta sofreu uma fissura no calo ósseo e jogou apenas quatro partidas pela Ponte em 2015.

Os problemas físicos de João Paulo são antigos. Em 2013, o jogador chegou a vir para Salvador realizar exames e assinar com o Vitória, mas foi reprovado pelo departamento médico do clube e não ficou na Toca do Leão. Na época, ele atuava no Mogi Mirim e não foi contratado pela equipe baiana.

Correndo contra o tempo

Faltando quatro dias para o fechamento da janela de transferências do Campeonato Brasileiro, o Bahia tem buscado reforços para complementar o elenco para o restante do segundo turno da Série B.

João Paulo chega ao Bahia por empréstimo até maio de 2016 | Foto: Guilherme Dorigatti | PontePress

