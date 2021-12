Bahia treina visando aprimorar posse de bola

Com a ausência de três jogadores que vinham atuando na equipe titular - Marcelo Lomba, Madson e Rafael Miranda, - além do zagueiro Demerson, suspensos por conta do terceiro amarelo, o Bahia seguiu a preparação para o duelo com o Goiás no próximo domingo, 13, no Serra Dourada.

O técnico Cristóvão Borges comandou um treino tático nesta sexta-feira, 11, sem dar indícios de quem escalaria, mas focou as atividades em campo aprimorando o passe, domínio e a posse de bola. Depois dos trabalhos, os jogadores realizaram uma atividade física antes de encerrar o treinamento.

O elenco tricolor realizou o penúltimo treino no Fazendão antes da viagem a Goiânia, mas ainda sem confirmação de quem vai começar jogando. Neto e Fabrício Lusa disputam a vaga na direita, enquanto Fahel e Diones brigam pela posição à frente da zaga.

Os atletas se reapresentam neste sábado, 12, para o último treino em Salvador antes do embarque para Goiânia.

