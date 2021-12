Bahia treina sem Kieza e Maxi visando clássico Ba-Vi

O técnico Sérgio Soares comandou treinamento visando o clássico Ba-Vi, do sábado, 3, na tarde desta terça-feira, 29, sem contar com as presenças de Kieza e Maxi. Com dores no púbis, o camisa 9 do Tricolor realizou tratamento no departamento médico. Já Maxi Biancucchi realizou trabalho na sala de musculação, após apresentar incômodo no músculo posterior da coxa.

Nos trabalhos, o treinador separou o elenco em três times onde, enquanto os dois jogavam, um aguardava o vencedor para atuar. No coletivo, Sérgio utilizou todo o gramado.

Além dos outros atletas, o lateral Cicinho que se recupera de contusão muscular. O Esquadrão se reapresenta às 15h30, onde volta a treinar na CT de Praia do Forte.

