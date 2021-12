Bahia treina sem cinco titulares no Fazendão

O elenco do Bahia iniciou a preparação para pegar o Atlético-GO no próximo sábado, 26, fora de casa, pela 38ª e última rodada da Série B do Brasileirão.

Na tarde desta terça-feira, 22, cinco atletas que atuaram no titular no último jogo foram poupados da atividade. O zagueiro Jackson, o volante Luiz Antonio, o meia Régis, e os atacantes Hernane e Edigar Junior ficaram de fora, mas não preocupam.

Os outros jogadores, porém, foram submetido a um treino técnico com bola. As únicas dúvidas para a partida de sábado, 27, são o volante Juninho, com entorses no joelho e no tornozelo, e o atacante Misael, com lesão na coxa esquerda.

O Esquadrão depende apenas de si para conquistar o acesso à elite. Para isso, o Tricolor tem que arrancar um simples empate. O time volta a treinar na tarde desta quarta, 22, às 15h.

adblock ativo