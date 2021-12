Bahia treina pênaltis para decisão contra Atlético-PR

Com um treino no CT do Coritiba, o elenco do Bahia encerrou nesta terça-feira, 30, a preparação para encarar o Atlético-PR. O duelo de volta pelas quartas de final será realziada nesta quarta, 31, às 21h45, na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná. O Tricolor precisa vencer a equipe paranaense, já que foi derrotado por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. O placar mínimo para os visitantes leva o confronto para a disputa de pênaltis.

Na última atividade antes da decisão, os atletas do Esquadrão realizaram um trabalho com bola e exercícios voltados para cruzamentos e finalizações. O técnico Enderson Moreira conversou ainda com o grupo e separou a provável equipe titular para um treino tático. No final, todos os jogadores treinaram cobranças de pênaltis.

Para o embate, o único desfalque do Bahia para a partida é o atacante Gilberto, que está lesionado. Quanto ao resto do time, a novidade é o retorno do meia Zé Rafael, desfalque por suspensão no duelo de sábado, contra o Corinthians, pelo Brasileirão. Ele deve entrar no lugar do armador Vinicius.

