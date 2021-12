Bahia treina no palco do amistoso contra o Santos

Com um treino na Fonte Nova, o Bahia finalizou na tarde desta sexta-feira, 22, a preparação para o confronto com a equipe do Santos neste sábado, 23. O técnico Doriva comandou um trabalho tático de movimentação em campo e manteve a mesma formação utilizada no jogo-treino contra o Fluminense de Feira.

Tricolor faz último treino antes do jogão de amanhã entre Bahia e Santos, aqui na Fonte Nova pic.twitter.com/5mbTjc4PgQ — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) 22 janeiro 2016

O treinador iniciou a atividade com Marcelo Lomba, Cicinho, Robson, Gustavo e João Paulo; Paulo Roberto, Danilo Pires e Juninho; Luisinho, Hernane e Edigar Junio. Os reservas foram formados por Jean (Douglas Pires), Hayner, Dedé, Éder e Júnior; Yuri, Gustavo Blanco e Rômulo; Mário, Jeam e Zé Roberto.

Doriva também trabalhou bolas paradas na defesa. Ao final da atividade, os titulares treinaram cobranças de pênaltis.

