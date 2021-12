Bahia treina no Fazendão antes de viagem para SP

Sob o olhar do técnico Gilson Kleina, o auxiliar Charles Fabian comandou o último treino do Bahia nesta sexta-feira, 15, no Fazendão. A preparação visa o jogo contra o Corinthians, no sábado, 16, às 21h, em São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim como no treinamento da quinta, Kleina, que fará sua estreia pelo Bahia contra o time paulista, observou o desempenho dos jogadores no campo. O treinador não poderá contar com os laterais Roniery e Guilherme Santos, além do atacante Rhayner, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O meia Marcos Aurélio continua gripado e segue como dúvida para a partida.

Os jogadores iniciaram o treino com um coletivo, seguido de um trabalho com foco em bolas paradas em cobranças de faltas laterais e escanteios. No final, alguns atletas ainda treinaram pênaltis.

Ainda nesta quinta, a delegação tricolor embarca para São Paulo, onde ficará concentrada para o duelo contra o Timão.

adblock ativo