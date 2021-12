Bahia treina no Fazendão antes de seguir para o Rio

Nesta quarta-feira, 1º, feriado do Dia do Trabalho, o elenco Tricolor trabalhou forte no Fazendão e realizou o último treino antes do jogo contra o Botafogo, válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes da atividade, os jogadores assistiram a vídeos do triunfo diante do Corinthians. Em seguida, o grupo desceu para o campo do CT, onde Roger Machado realizou um trabalho para aprimorar as jogadas de bola parada.

Com cansaço muscular, o volante Douglas Augusto fez um trabalho na academia e desfalca o Bahia. O zagueiro Jackson e o atacante Elber também seguem fora.

Após a atividade, a delegação do Tricolor seguiu para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o alvinegro nesta quinta, 2, às 20h, no Engenhão.

