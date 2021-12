Bahia treina no Fazendão ainda sem contar com dueto ofensivo

Ainda sem contar o dueto ofensivo Wallyson e Marquinhos Gabriel, que se recuperam de problemas musculares, o Bahia treinou na manhã desta quarta-feira, 30, no Fazendão.

O meia-atacante Marquinhos Gabriel ficou no departamento médico tratando a dor na coxa. Já o atacante Wallyson passou pelos cuidados médicos e realizou um treino físico leve.

A boa notícia ficou por conta do retorno do lateral Jussandro, que se recuperou de dores no pé, e do atacante Ítalo Melo, que treinou com os profissionais. O jogador vem atuando na Copa Governador para ganhar ritmo de jogo, depois de ficar dois meses parado em virtude de uma fissura no pé.

No segundo treino da semana, os jogadores realizaram trabalhos físicos no campo, fazendo série de corrida e uma atividade técnica em campo reduzido, com o elenco dividido em três grupos se enfrentando em partidas alternadas.

O elenco tricolor continua treinando pela manhã até sexta- feira, 1, quando a delegação viaja para Porto Alegre, onde irá enfrentar o Grêmio, no domingo, 3, na Arena do Grêmio.

