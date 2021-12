Bahia treina no CT do Corinthians antes de duelo contra Chapeconse

Treinando no CT do Corinthians, na manhã desta sexta-feira, 26, o elenco do Bahia continuou sua preparação para enfrentar a Chapecoense. A partida acontece neste domingo, 28, às 11h, na Arena Condá, e é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na início da atividade, o técnico Roger Machado realizou um trabalho de bolas paradas, com foco nas cobranças de faltas laterais e escanteios.

Logo após, Roger aplicou uma intensa atividade tática onde escalou a possível equipe que inicia a partida em Santa Catarina. Já na parte final, o grupo aprimorou as finalizações com chutes frontais e cruzamentos na área.

Sem vencer há quatro rodadas, o Tricolor precisa do resultado positivo para voltar a se aproximar dos primeiros colocados. Para o atacante Gilberto, é normal a oscilação dentro do campeonato.

"Nosso time se cobra bastante para que consiga manter em alto nível. Dentro do Brasileiro é normal ter oscilação. Todos os times têm. Quando não der para sair com os três pontos, levar um para cada é sempre bom. É um campeonato muito difícil", disse o artilheiro do Bahia.

Em função do mau tempo em Chapecó, o aeroporto da cidade está fechado e o voo do Bahia, que deveria ter acontecido por volta das 16h desta sexta, foi adiado para as 12h de sábado, 27.

