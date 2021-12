Bahia treina na Arena para se adaptar ao gramado

O técnico Cristóvão Borges comandou um treino fechado para a imprensa na tarde desta sexta-feira, 5, na Arena Fonte Nova, estádio que receberá a partida entre Bahia e Corinthians neste domingo, 7, às 16 horas, pela sexta rodada do campeonato brasileiro.

O treino foi um pedido do treinador do tricolor baiano, pois, segundo Cristóvão, muitos jogadores não estão acostumados com o gramado da Fonte Nova.

"É importante. Alguns novos jogadores não conhecem o campo, um piso bastante diferente de onde treinamos (Fazendão). Isso faz bastante diferença, para termos uma adaptação rápida no jogo".

O técnico também comentou sobre a expectativa de uma boa presença de torcedores na partida, ao contrário dos outros jogos do Bahia na competição, que teve como elementos a eliminação precoce na Copa do Nordeste, as goleadas levadas para o Vitória no campeonato baiano, além da campanha público zero, que pede a renúncia do presidente do clube, Marcelo Guimarães Filho.

"Com toda certeza, eles (os torcedores) virão. Vamos jogar muitos jogos aqui e fazer com que nosso torcedor fique feliz. Já demos uma mudada, temos uma boa campanha. Nos preparamos para esse jogo. Mesmo sendo o Corinthians o nosso adversário, um time forte, campeão do mundo, vamos impor a nossa força com apoio da torcida".

adblock ativo