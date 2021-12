Bahia treina na Arena Fonte Nova para o clássico de domingo

O Bahia realizou na manhã desta sexta-feira, 9, um treinamento no campo da Arena Fonte Nova. O treinador Marquinhos Santos comandou um treino tático e testou diversas opções entre os jogadores, já que o time tem os desfalques de Omar, Diego Macedo, Galhardo e Lincoln que se recuperam de lesões.

O coletivo não contou com as presenças do lateral-esquerdo Guilherme Santos e do atacante Rhayner, que ficaram no Fazendão para tratamento e treino em academia.

No fim do treinamento, os jogadores foram liberados e voltam a treinar no Fazendão no sábado, 10, às 9 horas.

O Bahia enfrenta o Vitória no domingo, 11, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 4ª rodada do Brasileirão.

adblock ativo