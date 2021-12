Bahia treina na academia após derrota para o Paysandu

Após ser derrotado pelo Paysandu na terça-feira, 13, o elenco do Bahia não perdeu tempo e já iniciou a preparação para enfrentar o Goiás, no sábado, 17, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Na atividade desta quarta, 14, ainda em Belém, os jogadores que não atuaram ou ficaram menos de 45 minutos em campo fizeram um trabalho na academia. Os atletas não relacionados ou suspensos disputaram um amistoso contra a equipe sub-20 do Esquadrão.

Moisés, que cumpriu suspensão, participou normalmente da atividade. Outra novidade do Tricolor foi a volta do zagueiro Gustavo, que se recuperou de cirurgia no joelho. A delegação tricolor tem previsão de retorno a Salvador ainda para esta quarta, 14. O Esquadrão volta a treinar na tarde desta quinta, 15, às 15h.

