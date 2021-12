Bahia treina finalizações antes de viagem para Curitiba

O técnico Cristóvão Borges comandou na manhã desta segunda-feira, 5, o último treino do Bahia em Salvador antes da viagem para enfrentar o Atlético-PR nesta quarta-feira, 7, às 21 horas, pela 12ª rodada da Série A do campeonato brasileiro.

Na atividade, o treinador fez um treino tático com a equipe e depois trabalhou intensamente finalizações para melhorar o aproveitamento do ataque tricolor, que marcou 13 gols em 11 jogos.

Sem poder contar com o titular Fernandão, que tem passe vinculado ao Atlético-PR, o provável titular do tricolor baiano será Souza. Caso confirmada a sua escalação, esta será a primeira partida de Souza como titular na Série A em 2013.

Liberado para resolver questões pessoais, o zagueiro Titi não participou do treino, mas está confirmado para a partida.

O elenco do Bahia viaja às 12h40 desta segunda para a capital paranaense. Na terça-feira, 6, o grupo faz o último treino às 15 horas no Centro de Treinamentos do Coritiba.

