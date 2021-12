Bahia treina em Pituaçu de olho no jogo com Atlético-GO

Para conhecer as nuances do gramado e as demais condições que podem ser decisivas numa partida de futebol, nada melhor do que treinar no próprio campo do jogo.

Foi o que fez o Bahia na tarde desta sexta-feira, 24: treinou em Pituaçu, local do duelo de domingo, 26, contra o Atlético-GO, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Mesmo debaixo de chuva, o técnico tricolor, Caio Júnior, aproveitou para comandar um coletivo-tático com vista em ajustar todos os detalhes para o duelo contra o Dragão.

Durante a atividade, o comandante do Esquadrão interrompeu a todo momento, para corrigir o posicionamento dos seus atletas. O treinador aproveitou também para ensaiar jogadas de bolas paradas, onde exigiu muito dos cobradores Gabriel, Neto e Caio.

Contra o time goiano, o Bahia deverá iniciar a partida formado por Marcelo Lomba; Neto, Danny Morais, Titi e Jussandro; Fahel, Fabinho, Caio e Zé Roberto; Gabriel e Souza.

Para encerrar a preparação para a partida derradeira do primeiro turno, o elenco tricolor volta ao batente às 9h30 deste sábado, 25, no Fazendão.

adblock ativo