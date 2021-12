Bahia treina em Pituaçu com doações e euforia de torcedores

Mesmo desconfiada com o desempenho da equipe na Série B, a galera tricolor não titubeou. Abraçou de vez a campanha do Bahia de juntar forças e foi ao Pituaçu, na manhã desta sexta-feira, 2, para assistir ao treino aberto que fechou a preparação para o Ba-Vi do sábado, 3, às 16h30, na Fonte Nova.



Pouco mais de 400 torcedores, segundo o próprio clube, foram ao estádio. O 'ingresso' deles foi a doação de pelo menos um quilo de feijão ou de arroz. O Bahia divulgou ter arrecadado, com o evento, quase uma tonelada de alimentos, que serão entregues às Obras Sociais Irmã Dulce.



Nas arquibancadas, a galera não deixou a corneta de lado. Alguns pediram a escalação de Pittoni como titular, outros cobravam que Douglas Pires saísse do gol com mais segurança. Porém, na maior parte do tempo, o que sobrou foi o coro de "Bahia minha vida, Bahia meu orgulho, Bahia meu amor".



No final, a descontração: os jogadores arremessaram chuteiras novas, camisas, calções e até os próprios meiões para a torcida. O momento gerou euforia: centenas de torcedores se aglomeraram no alambrado de Pituaçu.

Em campo, como era de se esperar, o técnico Sérgio Soares não revelou nada quanto à equipe que enfrenta o maior rival. Liberou apenas um rachão entre os jogadores. O atacante Roger, mais uma vez com uma indisposição estomacal, não treinou e está fora do Ba-Vi. O lateral esquerdo Ávine, com uma lesão na panturrilha, e o lateral direito Cicinho, com um problema na coxa, também não jogam.

