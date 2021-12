Bahia treina em Maceió e se prepara para pegar o Santa

Depois da goleada sofrida na partida de estreia na Copa do Nordeste, no domingo, 19, o Bahia não perdeu tempo e já iniciou a série de trabalhos visando o próximo compromisso no torneio.

Ainda em Maceió, os atletas participaram de uma atividade física na academia do hotel onde a delegação está hospedada. Os trabalhos regenerativos foram comandados pelo preparador Anderson Ramos.

A equipe retorna a Salvador na tarde desta segunda-feira, 20, e se reapresenta na terça, 21. As atividades em solo baiano serão realizadas na Arena Fonte Nova - palco do duelo contra o Santa Cruz - para que os novos jogadores se adaptem ao gramado.

O Bahia estreou com um revés de 4 a 1 para o CSA e é o lanterna do Grupo B da Copa do Nordeste. O Santa Cruz, que venceu o Vitória da Conquista, é o segundo colocado na chave. A partida está marcada para quarta-feira, 22, às 21h15 (horário de Salvador).

