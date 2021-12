Bahia treina em hotel antes de voltar para Salvador

Ainda em solo cearense, o elenco do Bahia se reapresentou, na manhã desta sexta-feira, 18, poucas horas após o triunfo contra o Vozão, ocorrido na noite de quinta-feira, 17. A preparação visa o confronto contra o Corinthians, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

>>Veja tabela de classificação e jogos da Série A

Os jogadores que começaram atuando no confronto diante do Alvinegro permaneceram no quarto do hotel. Os demais atletas ficaram sob o comando do preparador físico do clube, Luiz Andrade, e realizaram atividades físicas na academia. Os goleiros Douglas Friendrich e Matheus Claus ficaram com o treinador da posição e realizaram exercícios específicos no hotel.

A delegação tricolor retornou para a capital baiana no início da tarde desta sexta. No sábado, 19, o plantel realiza a última atividade antes do embate contra o clube paulista. Bahia e Corinthians se enfrentam no domingo, 20, às 16h, no estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu), em Salvador.

adblock ativo