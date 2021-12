Bahia treina em Goiânia ainda sem os reforços

O Bahia treinou na manhã desta segunda-feira, 14, no CT do Atlético-GO, em Goiânia, ainda sem contar com os jogadores que desfalcaram a equipe no jogo contra o Goiás. Marcelo Lomba, Demerson, Madson, Rafael Miranda e Marquinhos Gabriel ainda não estão com a delegação do tricolor baiano.

Com a exceção do meia-atacante Marquinhos Gabriel, que se recuperava de um incômodo na coxa, os outros atletas cumpriram suspensão automática no jogo de domingo. Nesta segunda, eles viajam direto para o Rio de Janeiro, onde o Esquadrão enfrenta o Flamengo, quarta-feira, 16, às 21h50, no Maracanã.

Treinaram com bola na capital goiana apenas os jogadores que atuaram menos de 45 minutos na partida contra o Goiás. O time titular realizou um trabalho regenerativo no hotel, com sessões de massagens e trabalho com gelo sob a supervisão do fisioterapeuta José Dourado Neto.

O elenco viajou no começo da tarde desta segunda para o Rio de Janeiro, onde encontra os atletas que não participaram do embate diante o alvi-verde goiano.

