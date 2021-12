Bahia treina em Chapecó e tem volta de titulares

Ainda em Chapecó, o Bahia iniciou a preparação, na manhã desta segunda-feira, 2, para enfrentar o Sport nesta quarta, 4, às 21h, na Ilha do Retiro, em Pernambuco. A partida contra o time pernambucano é válida ainda pela 5ª rodada do Brasileirão, que teve de ser adiada devido a greve da Polícia Militar no estado.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra a Chapecoense fizeram treino regenerativo. Os atletas deram volta no campo e, em seguida, foram para uma sessão de alongamentos.

O goleiro Marcelo Lomba foi o único titular que se juntou ao restante do grupo que fez treinamento técnico com bola. Na segunda parte dos trabalhos, o time treinou em campo reduzido e jogadas de finalização.

Depois da atividade na cidade catarinense, o Bahia embarca, à tarde, para Recife. A chegada na capital pernambucana está prevista para as 23h20. O Tricolor realiza o último treino para enfrentar o Sport, nesta terça, 3, às 15h30.

Volta de titulares

Após cumprirem suspensão, os defensores Titi e Fahel retornam ao time para ajudar o Tricolor a se livrar da má fase. Ambos foram relacionados pelo técnico Marquinhos Santos para enfrentar o Sport.

