Bahia treina e Jorginho tem dúvida no ataque

Com treinos de finalizações e bolas paradas, o técnico Jorginho encerrou a preparação do Bahia na manhã deste sábado, 15, para o jogo contra o Figueirense, domingo, 16, às 16h, no Estádio de Pituaçu. O ataque ainda não foi definido, já que Souza está fora, suspenso com o terceiro cartão amarelo. Fahel, que não jogou contra o Sport, tem a volta garantida.

No treino, Jorginho testou o Bahia com Lulinha e Claudio Pitbull disputando a terceira vaga no ataque formado ainda por Jones e Elias. O meia Zé Roberto desceu para o campo, mas não treinou, já que ainda sente dores no músculo e deve ficar fora da partida.

Em entrevista coletiva após o treinamento, o zagueiro Danny Morais minimizou a ausência de Souza. "Ele é um grande jogador e recebeu o terceiro cartão injustamente, mas quem entrar vai dar conta do recado, como tem acontecido nos últimos jogos", disse. O atleta também ressaltou o trabalho de Jorginho, que rejeitou uma proposta do Palmeiras para seguir no tricolor. "Nunca achamos que ele fosse sair daqui. A gente vai longe acreditando no trabalho dele", contou.

