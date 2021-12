Bahia treina e Emanuel Biancucchi é relacionado

Após o treino desta segunda-feira, 3, 21 jogadores do Bahia descobriram que o Carnaval terminou mais cedo para eles. O técnico Marquinhos Santos relacionou os atletas que enfrentam o Galícia, na quarta, 5, em Pituaçu.

Esses jogadores se concentram nesta terça, 4, após o treino, e a única folia para eles será o quarto da concentração do Fazendão.

A única novidade entre os concentrados é a inclusão do meia armador Emanuel Biancucchi, irmão de Maxi.

O atleta ainda não entrou em campo vestindo a camisa tricolor, por opção do treinador que ainda tem no setor Branquinho, Fahel, Hélder, Rafael Miranda, Talisca e Uelliton.

No treino desta segunda, o técnico Marquinhos Santos aplicou um trabalho de finalizações e fundamentos, com os jogadores divididos em pequenos grupos, de acordo com suas posições.

