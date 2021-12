Bahia treina com bola pela primeira vez em 2017

O elenco do Bahia treinou no campo do Fazendão pela primeira vez em 2017, na tarde desta quarta-feira, 4. A atividade com bola foi leve e focada no condicionamento dos jogadores. Ao todo, 30 atletas participaram do trabalho.

Mais uma vez em dois períodos, os comandados de Guto Ferreira compareceram também durante a manhã, quando foram submetidos a mais exames clínicos e físicos, a exemplo do que ocorreu na terça, 3.

Quem desembarcou na capital baiana nesta quarta foi o novo contratado do Esquadrão, o lateral-esquerdo colombiano Pablo Armero, que foi submetido a exames cardiológicos e não participou da atividade no campo.

O Esquadrão volta a trabalhar nesta quinta, 5, em preparação para a Flórida Cup, competição de pré-temporada realizada nos Estados Unidos, onde o time comandado por Guto Ferreira enfrentará o Wolfsburg (ALE), no dia 12, e o Estudiantes (ARG), no dia 15.

Confira os 30 jogadores que treinaram no Fazendão:

Goleiros: Jean, Anderson e Felipe

Laterais: Tinga, Eduardo, Flávio e Hayner

Zagueiros: Lucas Fonseca, Dedé, Jackson, Tiago, Eder e Rodrigo

Meio-campistas: Feijão, Júnior Ramos, Lucas Lucena, Yuri, Sávio, Juninho, Renato Cajá, Rômulo, Régis e Kaynan

Atacantes: Edigar Junio, Hernane, Mário, Matheus Peixoto, Rodrigo Rodrigues, João Paulo Queiroz e Jacó

