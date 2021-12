Bahia treina com bola e Marquinhos aguarda "reforços" do DM

O elenco tricolor voltou aos trabalhos para o "segundo tempo" das atividades na tarde desta terça-feira, 1º, depois de se reapresentar pela manhã e fazer somente exercícios na academia e um trabalho leve no gramado.

O técnico Marquinhos Santos comandou um trabalho em campo reduzido e mais uma vez não pôde contar mais uma vez com o trio entregue ao departamento médico. Guilherme Santos, Anderson Talisca e Rhayner permaneceram os dois turnos no Fazendão em tratamento. Além deles, Rafinha, com dores na coxa, também não trabalhou com bola e fez somente um trabalho de fisioterapia.

O caso do lateral esquerdo é o mais otimista. Guilherme Santos está quase 100% recuperado de dores na coxa e não deve ser problemas para os treinos coletivos do meio da semana. Já Talisca e Rhayner seguem o tratamento e serão reavaliados para saber se terão condição de jogo.

O primeiro jogo das finais está marcado para o próximo domingo, 6, às 16h, na Arena Fonte Nova. Pela melhor campanha na primeira fase, o Vitória tem a vantagem de dois resultados iguais para erguer a taça do Campeonato Baiano.

