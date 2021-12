Bahia treina com Allione e Armero

Com os titulares da partida da última quarta-feira, 2, contra a Chapecoense na academia para um trabalho regenerativo, o treinador interino Preto Casagrande foi a campo nesta sexta, 4, para comandar um trabalho técnico para os reservas.

Ausentes das últimas partidas do Esquadrão por conta de problemas físicos, os gringos Allione e Armero trabalharam normalmente e estão à disposição para a partida de domingo, 6, às 16h, na Fonte Nova, contra o São Paulo, pelo encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Armero, recuperado de uma pubalgia, não joga há quase um mês. Sua partida mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Fluminense, no dia 9 de julho. Já Allione entrou em campo pela última vez no dia 23 de julho, na derrota por 3 a 0 para o Santos.

Quanto ao time que será escalado, Preto faz mistério, mas a única dúvida é na lateral esquerda. Suspenso, Matheus Reis dará lugar a Armero ou Juninho Capixaba.

O clube ainda não contratou um novo técnico, o que deixa o interino ansioso pelo seu desempenho e o da equipe no domingo: “Tenho dormido menos. Estou vivenciando isso agora, uma coisa que sempre imaginei: primeiro jogo, preleção, contato de treinamento. Mais de um ano e meio aqui como auxiliar e isso me ajudou muito a estar preparado neste momento”.

Surgiu nesta sexta na imprensa nacional e internacional uma especulação de que o Real Madrid estaria de olho no goleiro Jean. Procurada, a diretoria tricolor disse não ter recebido nenhuma proposta.

