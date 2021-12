Bahia treina bolas paradas e finalizações no Fazendão

Com um trabalho tático, o Bahia fez nesta quinta-feira, 19, o segundo treino para o confronto diante do Corinthians, na Arena Itaquera, em São Paulo. O duelo, válido pela 20ª rodada da Série A, ocorre no sábado, 21, às 19h.

No Fazendão, o comandante Roger Machado aperfeiçoou as bolas paradas com foco nas faltas laterais e escanteios. No tático, o treinador esboçou a equipe que deve começar o jogo contra o Timão. O elenco ainda trabalhou cruzamento e finalizações.

Recuperado de lesão, o lateral Giovanni treinou normalmente com o grupo. Os desfalques foram o atacante Rogério, que fez uma atividade física com Paulo Paixão, e o zagueiro Ernando, que trabalhou apenas na academia.

Nesta sexta, 20, às 9h, o grupo realiza a última atividade antes do jogo e encerra a preparação.

