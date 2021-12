Bahia treina após goleada contra Paraná

Nem o belo triunfo de 3 a 0 sobre o Paraná na noite de sábado, 28, na Fonte Nova, fez os jogadores do Bahia descansarem. Na manhã deste domingo, 29, o elenco tricolor já retornou as atividades para o confronto contra o Joinvile, terça-feira, 30, às 19h15, na Areja Joinvile.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no triunfo de sábado, fizeram um treino regenerativo na academia e na fisioterapia. Já o grupo que não jogou e os atletas que entraram no decorrer da partida, participaram de um treino coletivo contra a equipe sub-20.

O único titular na partida que desceu para o gramado foi o goleiro Muriel, que trabalhou fundamentos da posição com o treinador Thiago Mehl. O volante Feijão ficou no departamento médico em observação, após sofrer um corte no rosto na partida contra o Paraná.

